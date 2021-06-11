Женщина загнала нож в шею бывшему

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе в одной из квартир многоэтажки на Николаевской дороге обнаружили 60-летнего мужчину с проникающим ранением шеи.

Подозреваемой оказалась 56-летняя бывшая жена убитого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчину ударила ножом бывшая жена. По словам женщины, после развода они с мужем не разъехались, отношения между ними были плохие, поэтому и ссорились. С дома подозреваемого полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу", - рассказали в полиции.

Женщину задержали. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одессе женщина скалкой убила 43-летнего бывшего мужа. После развода поддерживала с ним дружеские отношения и пригласила на праздник. Инцидент произошел в результате спора.