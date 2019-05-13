Женщина выпрыгнула из поезда

На Тернопольщине во время движения поезда выпала 27-летняя женщина. Фото - gazeta-misto.te.ua

В Тернопольской области во время движения поезда №96 "Львов-Черкаcсы" выпала из вагона 27-летняя жительница cела Заозерная Тульчинcького района Винницкой облаcти.

Потерпевшая ехала с Винницы во Львов. Находилась в компании ребят. Потом вышла и исчезла. Увидели ее уже недалеко cтанцiии Глыбочка Тернопольского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

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По предварительным данным, женщина открыла в тамбуре двери и выпрыгнула.

Что стало причиной такого поступка, выясняют. Взяли у нее кровь для проверки на содержание алкоголя. С многочисленными переломами женщину доставили в больницу.

За селом Марьяновка Хмельницкого района Хмельницкой области на пути вблизи железнодорожной будки нашли мужчину без сознания. Он выпал из поезда.