Женщина выпрыгнула из поезда

В Тернопольской области во время движения поезда №96 "Львов-Черкаcсы" выпала из вагона 27-летняя жительница cела Заозерная Тульчинcького района Винницкой облаcти.
Потерпевшая ехала с Винницы во Львов. Находилась в компании ребят. Потом вышла и исчезла. Увидели ее уже недалеко cтанцiии Глыбочка Тернопольского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
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По предварительным данным, женщина открыла в тамбуре двери и выпрыгнула.
Что стало причиной такого поступка, выясняют. Взяли у нее кровь для проверки на содержание алкоголя. С многочисленными переломами женщину доставили в больницу.
За селом Марьяновка Хмельницкого района Хмельницкой области на пути вблизи железнодорожной будки нашли мужчину без сознания. Он выпал из поезда.
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