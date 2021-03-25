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четверг, 25 марта 2021 15:07

Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя

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Женщина выпала из окна коронавирусного госпиталя
В Луцке 81-летняя женщина с коронавируса выпала из окна больницы и погибла. Фото: t.me/KyivCityOfficial

25 марта в Луцке женщина выпала из окна 4-го этажа больницы и погибла.

Инцидент произошел утром в роддоме, где обустроен госпиталь для больных коронавирусом. Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации полиции Волыни, пишет Волынь Post.

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Погибшей жительнице Луцка 81 год. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

38-летняя медсестра выпала из окна больницы в городе Каменка-Бугская Львовской области. Лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем. Погибла на 2-й день госпитализации. Хотя никаких предпосылок для этого, говорят медики, у женщины не замечали. Напротив, она была достаточно активная, имела состояние средней тяжести.

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Дата
25
марта

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