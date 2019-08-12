Женщина бросила на кладбище 2-летнего внука

Патрульные Одессы обнаружили 2-летнего мальчика, который гулял на кладбище. Фото - facebook.com/odesapolice

11 августа около 17:00 в Одессе на 2-м Христианском кладбище прохожие заметили маленького мальчика. Он бегал между могил и был без взрослых. На место вызвали патрульных.

При обследовании территории полицейские нашли пьяную женщину. Она четко объяснить ничего не могла, только кричала нецензурной бранью, сообщение в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родители потеряли двух детей

"Установили место жительства женщины и выяснили, что она бабушка ребенка. А в мобильном телефоне нашли номер матери мальчика, которая сообщила, что может забрать ребенка только после 21:00", - сказано в сообщении.

Женщину доставили в отделение полиции, а 2-летнего мальчика передали инспекторам ювенальной превенции.

В Житомире посреди улицы в коляске нашли мальчика. Его бросили на улице Победы. На вид ему не больше 2-х лет. На лице и голове ребенка были синяки и гематомы. Поэтому найденыша доставили в больницу.