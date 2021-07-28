Затопило центр города и вокзал

В Черновцах ливень затопил центр города.
Дождь лил около получаса. На улице Главной в районе Центральной площади образовались ручьи.
Подтопило улицы Школьную, Хмельницкого и Гагарина.
Территорию железнодорожного вокзала подтопило. Вода стоит перед вокзалом со стороны улицы Гагарина и на путях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ливней затопило больницу с коронавирусными больными
Спасатели объявили штормовое предупреждение в связи с грозами.
Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.
Комментарии