Затопило центр города и вокзал

В Черновцах прошел сильный ливень. Фото: МБ

В Черновцах ливень затопил центр города.

Дождь лил около получаса. На улице Главной в районе Центральной площади образовались ручьи.

Подтопило улицы Школьную, Хмельницкого и Гагарина.

Территорию железнодорожного вокзала подтопило. Вода стоит перед вокзалом со стороны улицы Гагарина и на путях.

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Спасатели объявили штормовое предупреждение в связи с грозами.

Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.