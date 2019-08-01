Застрелили подозреваемого, который был под домашним арестом

В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием. Фото - Униан

В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием, который находился под домашним арестом.

В мужчину выстрелили, когда он вышел на балкон. Пуля попала в голову, от ранения мужчина скончался в больнице, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

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Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Застреленный в Харькове предприниматель 41-летний Дмитрий Шкандыба находился в розыске за убийство офицера ФСБ. Его искали в России с марта прошлого года. Тогда он в Белгородской области застрелил предпринимателя Константина Васильева, который сидел в своей машине Mercedes.