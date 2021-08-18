Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске

В Киеве расстреляли мужчину. Преступников разыскивают. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Застеленным на ул. Новаторов в Киеве оказался Роберт Кипшидзе. Гражданин Грузии, ранее находившийся в розыске как участник криминальных разборок в одном из столичных кафе. Связано это с убийством - неизвестно. В полиции сообщили только общую информацию.

Подозреваемых в убийстве - четверо. Свидетели происшествия рассказали, что неизвестные набросились на прохожего, сначала жестоко избивали, а затем выстрелили в голову и живот, сообщает "Сегодня".

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Полиция уже разослала ориентировки всем патрулям Киева. Разыскиваемые - невысокого роста, одеты во все черное.

За жертвой, возможно, следили. Жители двора видели незнакомую машину, которая долго была припаркована в кустах.

На ул. Новаторов в Днепровском районе Киева расстреляли мужчину. Это произошло 18 августа примерно в 11:30. От ранений в голову и туловище мужчина умер. Говорят, он не местный. Событие произошло в частном секторе, поэтому люди друг друга хорошо знают. Услышав выстрелы, подбежали и пытались оказать помощь, вызвали "скорую". Но она ехала более 20 мин. Мужчина ее не дождался.