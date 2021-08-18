Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1044
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 558
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2052
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 4779
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 621
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1935
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1998
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 954
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
31 Просмотров: 2601
Фото
Все фото
3
3
4
8
3
&quot;Родился в рубашке&quot; - Данылюк попал в ДТП
"Родился в рубашке" - Данылюк попал в ДТП
Таможенник совершил смертельную аварию и скрылся: показали фото
Таможенник совершил смертельную аварию и скрылся: показали фото
Зарубил и сбросил в колодец: сын жестоко расправился с матерью
Зарубил и сбросил в колодец: сын жестоко расправился с матерью
Поваленные деревья и затопленные улицы: в Украине зверствует непогода
Поваленные деревья и затопленные улицы: в Украине зверствует непогода
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
Видео
Все видео
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 792
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1134
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 234
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
среда, 18 августа 2021 20:57

Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске

  Комментировать
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске
В Киеве расстреляли мужчину. Преступников разыскивают. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Застеленным на ул. Новаторов в Киеве оказался Роберт Кипшидзе. Гражданин Грузии, ранее находившийся в розыске как участник криминальных разборок в одном из столичных кафе. Связано это с убийством - неизвестно. В полиции сообщили только общую информацию.

Подозреваемых в убийстве - четверо. Свидетели происшествия рассказали, что неизвестные набросились на прохожего, сначала жестоко избивали, а затем выстрелили в голову и живот, сообщает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство в Киеве: что рассказали в полиции

Полиция уже разослала ориентировки всем патрулям Киева. Разыскиваемые - невысокого роста, одеты во все черное.

За жертвой, возможно, следили. Жители двора видели незнакомую машину, которая долго была припаркована в кустах.

На ул. Новаторов в Днепровском районе Киева расстреляли мужчину. Это произошло 18 августа примерно в 11:30. От ранений в голову и туловище мужчина умер. Говорят, он не местный. Событие произошло в частном секторе, поэтому люди друг друга хорошо знают. Услышав выстрелы, подбежали и пытались оказать помощь, вызвали "скорую". Но она ехала более 20 мин. Мужчина ее не дождался.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 5814
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 5553
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5382
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 4788
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 4338
Происшествия
Гибель мэра Кривого Рога: озвучили аргумент против суицида
Гибель мэра Кривого Рога: озвучили аргумент против суицида Просмотров: 234
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
 Просмотров: 558
Неадекват поджег сожительницу и хотел сжечь полицейских
Неадекват поджег сожительницу и хотел сжечь полицейских Просмотров: 198
В Польше привязали ремнями украинца, который напал на полицейских. Он задохнулся
В Польше привязали ремнями украинца, который напал на полицейских. Он задохнулся Просмотров: 702
Семейный врач "коллекционировал" детскую порнографию
Семейный врач "коллекционировал" детскую порнографию Просмотров: 468
Больше всего комментируют
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
11
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 57
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть