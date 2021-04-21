"Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана" - очевидец о взрыве в офисе аграриев

На Кировоградщине произошел взрыв в офисе, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям. Есть погибший. Фото: npu.gov.ua

Причиной взрыва в офисе в поселке Петрово Александрийского района Кировоградской области стала граната.

Ее демонстрировал один из присутствующих. Затем положил себе в карман, где она и разорвалась. Этот мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался, рассказал подробности очевидец - президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк.

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"Ко мне позвонил друг. Попросил заехать за ним на базу. Я часто заезжал туда, мы играли там в нарды, общались. Я заехал. Там был еще компаньон моего товарища, сидели, разговаривали - ни о чем, рассказывали анекдоты. Здесь Вертелевський (один из присутствующих. - Gazeta.ua) встает, достает гранату, кладет на стол и улыбается. Я сразу ничего не понял, смотрю - боевая граната, смешного мало. Затем он берет эту гранату, кладет к себе в карман, и она взрывается. На меня падает стол, падают со стен иконы, дальше я плохо помню, как меня вытащили на улицу. Вызвал полицию, "скорую". Зашел туда - там куски мяса, рука оторвана. Вывел другого товарища - Льва, замотал ему голову", - рассказал Александр Поворознюк на канале в YouTube.

Добавил, что по сравнению с друзьями, которые сильно травмированы, он чувствует себя хорошо.

В поселке Петрово Александрийского района Кировоградской области произошел взрыв 20 апреля в 18:20. Погиб 58-летний мужчина. Рвануло в офисе, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям. Предварительно, из-за неосторожного обращения с гранатой.