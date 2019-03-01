Закарпатского депутата подозревают в госизмене

Депутата обвиняют в посягательстве на целостность Украины. Фото: mukachevo.net

Следователи СБУ объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета Закарпатской области.

"Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик", - сообщает Служба безопасности Украины.

Депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира. Этим создавал угрозу национальной безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сборной "ЛНР" состоят экс-игроки "Интера", специалисты по продажам и фигуранты "договорняков"

"Сотрудники СБ Украины выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны. Согласно выводам экспертов эмблема фейковых сборной содержала символы, которые можно расценить как декларированию претензий и посягательств на территориальную целостность Украины", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.

Сборную Закарпатье ждет наказание за участие в Кубке мира среди непризнанных территорий, заявили в Федерации футбола Украины.