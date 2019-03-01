Закарпатского депутата подозревают в госизмене

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 54
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 810
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 711
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3258
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1782
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1035
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2457
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1665
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 792
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3420
Фото
Все фото
5
7
5
4
4
В автокатастрофе погиб волонтер
В автокатастрофе погиб волонтер
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
В ДТП со &quot;скорой&quot; погибли три человека
В ДТП со "скорой" погибли три человека
Взрыв на Оболони: неизвестные взорвали автомобиль
Взрыв на Оболони: неизвестные взорвали автомобиль
Видео
Все видео
Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным
"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Просмотров: 711
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1782
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1665
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2019
Просмотров: 171
Карта
Скільки перейшло? Кожного дня по кілька разів дивлюся на інтерактивну карту переходів парафій РПЦ до ПЦУ. Щодень на мапі ряснішає зеленавих ...
пятница, 01 марта 2019 18:55

Закарпатского депутата подозревают в госизмене

  Комментировать
Закарпатского депутата подозревают в госизмене
Депутата обвиняют в посягательстве на целостность Украины. Фото: mukachevo.net

Следователи СБУ объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета Закарпатской области.

"Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик", - сообщает Служба безопасности Украины.

Депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира. Этим создавал угрозу национальной безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сборной "ЛНР" состоят экс-игроки "Интера", специалисты по продажам и фигуранты "договорняков"

"Сотрудники СБ Украины выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны. Согласно выводам экспертов эмблема фейковых сборной содержала символы, которые можно расценить как декларированию претензий и посягательств на территориальную целостность Украины", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.

Сборную Закарпатье ждет наказание за участие в Кубке мира среди непризнанных территорий, заявили в Федерации футбола Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Закарпатского депутата подозревают в госизмене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 28737
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 20484
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 11961
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
Показали участниц конкурса красоты в межвоенном Львове
20
 Просмотров: 11530
Создали истребитель для войн будущего
Создали истребитель для войн будущего Просмотров: 9846
Происшествия
В сети появился приговор суда Зайцевой и Дронову
В сети появился приговор суда Зайцевой и Дронову Просмотров: 981
В автокатастрофе погиб волонтер
В автокатастрофе погиб волонтер
5
 Просмотров: 1287
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
7
 Просмотров: 1287
Колесо грузовика влетело в кабину: разбился автобус с 15 украинцами
Колесо грузовика влетело в кабину: разбился автобус с 15 украинцами Просмотров: 720
27-летнего мужчину два года держали в рабстве
27-летнего мужчину два года держали в рабстве Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
19
Порошенко отличился странным поведением
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
Коболеву продлили контракт с зарплатой в 2 млн
2
"Вопрос лица страны" - у Русланы истерика по поводу отказа Украины от Евровидение
Голосов: 158
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua