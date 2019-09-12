Загорелось 300 га кукурузного поля

На Полтавщине горит кукурузное поле. Фото: ГСЧС

Возле села Лихополье Полтавской области вспыхнул пожар на кукурузном поле.

Площадь возгорания составляет около 300 га, общая площадь поля - 2,5 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работают 26 спасателей и девять машин.

"На кукурузном поле ООО "Агрокрай" возник пожар. По прибытию подразделения ДСНС к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет около 300 га", - говорится в сообщении.

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На Киевщине в селе Новые Соколы, что в 50 километрах от Чернобыля, произошел лесной пожар. Загорелась лесная подстилка на площади около четырех гектаров, что переросло в поверхостный пожар.