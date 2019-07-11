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четверг, 11 июля 2019 18:11

Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей

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Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
На голове был полиэтиленовый пакет. Ее сыновья 7 и 9 лет лежали рядом. Фото - Instagram Ольги Буниной

Коллеги херсонки 34-летней Ольги Буниной, которую с двумя сыновьями нашли мертвой в арендованной квартире в Скадовске на Херсонщине, не верят в ее самоубийство. И тем более, что убила собственных детей. Уверяют, Ольга имела очень много планов на жизнь.

"Вы не представляете, сколько планов было у нее и сколько проектов она вела. Она сама рассказывала, как умудрялась продавать недвижимость, которую ее коллеги не могли продать годами. Она говорила, что приходила на объект со своей методикой, находила подход к владельцу и продавала по максимальной цене", - говорит знакомая, передает "Обозреватель".

Другие коллеги рассказывают, что Оля просто обожала своих сыновей. Они были смыслом ее жизни.

"Она часто о них говорила, увлекалась ими, гордилась их успехами. Она была замечательной мамой. Я никогда не поверю, что Оля могла убить своих детей. Это неправда, мы не верим в это. И надеемся, что все же полиция не будет рассматривать только одну версию. И найдет убийцу семьи", - сказала коллега Ольги.

Хотя некоторые знакомые признают - в последнее время женщина переживала личные проблемы. Она развелась с мужем.

"У нее как-то прозвучала фраза, когда мы говорили о детях, мол, хорошо тебе. У тебя есть муж и тебе есть на кого положиться. А я сама с детьми", - рассказала ее подруга.

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Ольга Бунина была владелицей агентства недвижимости в Херсоне, ее компания так и называлась "Бунина и Партнеры". Коллеги говорят, что она была успешной бизнесвумен, и они не слышали, чтобы у нее были проблемы на работе. Еще Ольга активно участвовала в различных тренингах - училась сама и учила других совершенствовать бизнес.

В одном из журналов области 2017 года Ольгу даже назвали одной из успешных женщин. Недвижимостью она начала заниматься еще 2008-го, а свою компанию задумала, создала и открыла буквально за 1,5 года. В интервью Ольга рассказывала, что она никогда не берется за объекты, документы которых не прозрачны.

Друзья и коллеги не знают, что могло случиться с семьей. Однако удивляются, что в Facebook исчезла страница Ольги. Вероятно, она или кто-то еще ее удалили.

Херсонку 34-летнюю Ольгу Бунину и его сыновей нашли мертвыми в съемной квартире в Скадовске 8 июля. У нее на голове был полиэтиленовый пакет. Ее сыновья 7 и 9 лет лежали рядом. Видимых телесных повреждений на телах не было. Во время экспертизы у обоих детей обнаружили ссадины в области носогубных складок. Они не имеют прямого отношения к гибели мальчиков. Однако могли образоваться, если детям что-то принудительно вводили через ингалятор.

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