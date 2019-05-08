Задержали педофила-серийника

Полиция Харькова задержала педофила, который 3 месяца скрывался. Фото - прямой

Полиция Харькова задержала педофила, который 3 месяца скрывался.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"19 декабря в полицию обратились с заявлениями родители несовершеннолетних детей и сообщили, что у школы неизвестный мужчина предлагал детям непристойные вещи распутного характера. Личность злоумышленника установили, 55-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, но он намеренно избегал следственных действий и скрывался от правоохранителей. Поэтому суд объявил его в розыск", - рассказали в полиции.

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Подозреваемого задержали в городе Лозовая Харьковской области. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток.

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали педофила-рецидивиста. Он завел с собой в подъезд 8-летнюю девочку и "срывал с нее одежду".