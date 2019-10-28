Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом

Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские задержали организатора и исполнителей заказного убийства в селе Княжичи под Киевом.

Исполнитель-иностранец с помощником ждали свою жертву в засаде, сделали около 9 прицельных выстрелов из пистолета "ТТ" и скрылись, рассказал руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

"Полицейские установили и задержали организатора и двух участников нападения. Мужчины после совершения преступления по разработанному плану организатора разъехались по разным городам страны - Винница, Киев и Кривой Рог. Там они пытались спрятаться от правосудия", - рассказал Небытов.

Заказчиком и организатором убийства оказался 38-летний частный предприниматель из Киева. Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.

Исполнитель - 41-летний иностранец, который за деньги имел намерение лишить жизни человека. Гражданин другого государства временно проживал на территории Вышгородского района. Там во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола. О его задержании сообщено посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД.

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Соучастник - 34-летний житель города Кривой Рог, который добровольно согласился принять участие в убийстве. На месте преступления полицейские в тайнике нашли и изъяли патроны и обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять "помощник" основного стрелка.

"Полицейские Киевщины также установили, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего в столице", - сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Организатору преступления сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство. По решению суда он находится под стражей. Продолжается досудебное расследование, фигуранты сотрудничают со следствием и дают правдивые показания.

Событие в Княжичах Киевской области произошло вечером 21 октября. Неизвестные стреляли в водителя легковушки после того, как врезались в его машину. Потом исчезли в неизвестном направлении на другом авто. Пострадавшего доставили в больницу.