Задержали чиновника, который в 2014-м разворовал выделенные на военную технику миллионы

Чиновник организовал коррупционный механизм на средствах, выделенных на модернизацию военной техники. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника госпредприятия "Киевский бронетанковый завод", который за полгода растратил 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники.

В 2014 году чиновник организовал коррупционный механизм присвоения государственных средств, сообщает пресс-служба СБУ.

"Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в разных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области. На основании фиктивных договоров переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись по завышенным тарифам или вообще за невыполненные работы", - говорится в сообщении.

В конце 2014-го во избежание наказания за противоправную деятельность экс-чиновник сбежал на оккупированную террористами территорию. Оперативники установили его место нахождения и задержали во время пересечения линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская".

Злоумышленнику объявили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге. Задержанного доставили в Дарницкий районный суд для избрания меры пресечения.

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Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию. С помощью мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, учениях с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ в ООС.