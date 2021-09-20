Задержали экс-милиционера, устроившего теракт против майдановцев

В результате действий подозреваемого произошло три убийства. Фото: unian.ua

На Херсонщине задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности главного управления МВД в Киеве, который организовал террористический акт и убийство митингующих на Майдане.

Экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия после оглашения ему подозрения в начале сентября текущего года, сообщает Офис генерального прокурора.

"В феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с майдана Независимости в Верховную Раду, а также для запугивания населения и осуществления влияния на принятие решений объединениями граждан, организовал террористический акт", - говорится в сообщении.

В результате действий подозреваемого произошло три убийства, 14 человек получили тяжкие телесные повреждения. Телесные повреждения средней тяжести нанесли 59 лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСПЧ вынес решение о нарушении прав человека во время Майдана

Шевченковский районный суд Киева допросил одну из пострадавших и продлил меру пресечения бывшему начальнику управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву. Его обвиняют в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года. Щеголев - единственный из чиновников времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.