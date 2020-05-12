Задержали агитаторов за федерализацию Украины

СБУ задержала пророссийских интернет-агитаторов. Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители пресекли деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержению власти.

По сообщению пресс-службы СБУ, установлено, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка.

Злоумышленники действовали под прикрытием украинской SMM-структуры. Распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за коронавируса, материалы по дискредитации органов государственной власти и самое главное – инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины.

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"Результаты лингвистической экспертизы материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Украинские охранные фирмы передавали секретную информацию пророссийским террористам на Донбассе.