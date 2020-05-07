Медведчук и "1+1" распространяют российский фейк о коронавирусе - Госдеп США

В Госдепе рассказали о распространении фейков о коронавирусе в Украине. Фото: Reuters

Россия проводит дезинформационную кампанию в Украине и Армении через подконтрольные медиа против США о происхождении вируса.

"К сожалению, когда мы ищем пути преодоления кризиса, Россия продолжает прилагать усилия для распространения дезинформации. Россия врет о происхождении вируса. Это распространяется в Украине, Армении через подконтрольные медиа", - заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, пишет "Укринформ".

Российские фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому. В частности, рассказывалось о якобы наличии в Украине американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

"Эта история была распространена в Украине Виктором Медведчуком, подготовленным в КГБ адвокатом, из-за предвзятости которого в семидесятые годы Василий Стус был отправлен в Сибирь, в ГУЛАГ", - заявил Кент.

Фейк об американском биологическом оружии в Украине был активно распространен в российских пропагандистских СМИ, а также озвученный представителем российской оккупационной администрации в ОРДЛО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине активизировались пророссийские агитаторы

Сюжет программы "Секретные материалы" на канале "1+1" об американских биолабораториях, вроде расположены в Украине, вышел в эфире 27 апреля. В нем говорилось, что европейские журналисты вроде обнаружили более четыре тысячи лабораторий, в которых США создают новые вирусы, и министерство обороны Соединенных Штатов Америки это якобы уже подтвердило. Согласно материалу "Детектор медиа", этот сюжет основывается на информации, впервые обнародованном на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 15 апреля. На этом веб-ресурса было опубликовано публичное обращение Виктора Медведчука к руководству государства о том, что в Украине действуют 15 военных лабораторий США.