Охранные фирмы передавали секретную информацию террористам. Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители пресекли деятельность нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах критической инфраструктуры террористической организации ДНР.

По сообщению пресс-службы СБУ, основателями бизнеса являются трое бывших правоохранителей из Донецка.

В 2014 году злоумышленники переехали на контролируемую украинскими властями территорию, однако главный офис продолжал работать в Донецке. Мужчины получили разрешение от самопровозглашенных органов власти псевдореспублик на оказание охранных и противопожарных услуг так называемым государственным предприятиям и учреждениям ДНР. Они регулярно платили налоги в так называемый бюджет ДНР, часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований.

На контролируемой украинскими властями территории бизнесмены предоставляли услуги по установке и обеспечению деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди их клиентов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства.

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Следователи и киберспециалисты СБУ задокументировали, что через интеграцию систем безопасности информацию, в том числе технического характера, со стратегических предприятий передавали в головной офис в Донецке.

Следствие проверяет версию о сотрудничестве организаторов с так называемыми органами государственной безопасности самопровозглашенной ДНР, контролируемой Россией.

В результате проведенных мероприятий на территории 4 регионов Украины противоправную деятельность охранных фирм заблокировали. В ходе проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Продолжаются следственные действия.

СБУ провела обыски у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.