Бывший глава налоговой заявил об обысках

Правоохранители обыскали квартиру бывшего главы Государственной налоговой службы. Фото: Facebook Сергея Верланова

Обыски у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова провела Служба безопасности Украины.

Правоохранители обыскали квартиру бывшего чиновника, об этом Сергей Верланов сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но того, за чем, вероятно, пришли, не нашли", - отметил Верланов.

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Он также пообещал и в дальнейшем информировать о ходе дела.

В СМИ появилось будто бы фото решения суда о необходимости обыска у Верланова. В нем говорится, что бывший глава налоговой якобы может хранить у себя дома различные документы, файлы, печати, компьютерную технику и другое компаний, осуществлявших противоправную деятельность.

Сергей Верланов назвал свое увольнение с должности главы Государственной налоговой службы и увольнение главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова политическим решением.