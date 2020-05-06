СБУ задержала российского шпиона

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ. Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики СБУ предотвратили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли.

По сообщению пресс-службы ведомства, правоохранители установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы в районе проведения операции Объединенных сил установил контакты с военнослужащими ВС Украины, имевшими доступ к соответствующей документации.

За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем те сообщили в СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали агента 6 мая 2020 года при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

По заключению экспертов, информация, которая могла попасть к российским спецслужбах, содержит сведения, представляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

28 апреля 1994 года сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса за шпионаж в пользу СССР и России приговорили к пожизненному заключению без права на помилование.