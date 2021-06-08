За рубежом сломался украинский поезд

От состава отцепился вагон. Фото: Укрзализныця

В Венгрии сломался украинский поезд.

1 июня возобновили международное сообщение с Австрией и Венгрией. Через неделю произошла поломка, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

На станции Ньиредьхаза в Венгрии отцепили пассажирский вагон. Там ехали 9 пассажиров. Всех их пересадили в местный поезд.

Венгерские рабочие выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона. Его вернут в состав поезда на обратном пути.

Пассажиров местным поездом доставят на станцию ​​пересадки. Они продолжат движение в Украину.

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Изменений в график поезда Киев - Будапешт - Вена не планируют. Следующий рейс отправится из Киева по расписанию.

Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.