За рубежом сломался украинский поезд

В Венгрии сломался украинский поезд.
1 июня возобновили международное сообщение с Австрией и Венгрией. Через неделю произошла поломка, сообщила пресс-служба Укрзализныци.
На станции Ньиредьхаза в Венгрии отцепили пассажирский вагон. Там ехали 9 пассажиров. Всех их пересадили в местный поезд.
Венгерские рабочие выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона. Его вернут в состав поезда на обратном пути.
Пассажиров местным поездом доставят на станцию пересадки. Они продолжат движение в Украину.
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Изменений в график поезда Киев - Будапешт - Вена не планируют. Следующий рейс отправится из Киева по расписанию.
Укрзализныця запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.
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