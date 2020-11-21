"Взрыва не было": известно, что вывело из строя кислородную систему в госпитале для Covid-больных

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Причиной поломки системы снабжения кислорода во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы стала треснувшая пластина.

Неисправность оперативно устранили. Об этом сообщили в медучреждении.

"20 ноября в 22.05 вышла из строя система кислородного снабжения. Взрыва не было. Причиной поломки стала треснувшая пластина", - говорится в сообщении.

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Там также отметили, что на месте происшествия работало 16 бригад экстренной медицинской помощи, которые были обеспечены кислородом и аппаратами ИВЛ.

В учреждении сообщили, что удалось оперативно провести эвакуацию кислородозависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких.

Сейчас госпиталь работает в штатном режиме.

В Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом, сообщил накануне мэр Льовав Андрей Садовый. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждались в срочной эвакуации в другие медучреждения.