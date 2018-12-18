Взрыв разнес частный дом

2 человека пострадали от взрыва газа в Херсоне 17 декабря. Это произошло в частном доме по улице Грибоедова, который разрушило до основания.

Взрывной волной повредило и соседний дом. Травмированные 36-летний хозяин дома, где произошел взрыв, и его 16-летний сосед, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kherson.dsns.gov.ua Два человека пострадали от взрыва газа в Херсоне

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Спасатели вечером закончили поиски людей под завалами, ведь была информация, что там могла оказаться женщина и 2 детей. Впоследствии выяснилось, что их, к счастью, не было дома.

Автор: kherson.dsns.gov.ua Два человека пострадали от взрыва газа в Херсоне

По предварительным выводам экспертов, причиной взрыва стал газ, которым отапливался дом. А при каких обстоятельствах это случилось, выясняют.

14 декабря в городе Фастов Киевской области в 5-этажном жилом доме произошел мощный взрыв, который разрушил 3 верхние этажи здания. Взрыв произошел около 9:15. Погибло 2 человека. Еще 1 мужчина получил травмы.