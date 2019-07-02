Взрыв на детской площадке: Зеленский будет контролировать расследование

Во время взрыва в Днепропетровской области пострадали 6 детей. Фото: zen.yandex.ru

Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области под личный контроль. А все пострадавшие получают необходимую помощь.

"Сейчас пострадавшим от взрыва предоставляют всю необходимую медицинскую помощь. Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что нужно выяснить все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица", - сообщил в.и.о. председателя Днепропетровской ОГА Дмитрий Батура.

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Всего пострадало 6 человек. Малейшему 5 лет, самому старшему - 16. Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. У них - минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали. Еще четверо в состоянии различной тяжести - в травматологии. У них переломы и осколковые травмы. Двое из них также прооперировали.

Вечером 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днипра прогремел мощный взрыв. От него пострадали дети. Открыто уголовное производство по двум статьям: небрежное хранение боеприпасов и незаконное владение оружием. По словам местных, снаряд дети могли найти неподалеку на территории бывшей военной части.