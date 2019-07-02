Взрыв на детской площадке: сообщили о состоянии пострадавших

На дитячому майданчику в селі Пашена Балка поблизу Дніпра пролунав потужний вибух. Постраждали шестеро дітей віком від 4 до 16 років. Фото - Уніан

Двое детей, пострадавших в результате взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка на Днепропетровщине, прооперированы.

Самые тяжелые раненые были прооперированы ночью, сообщил в Facebook председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

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"16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двоих сейчас начали оперировать", - подчеркнул он.

Прыгунов добавил, что в больнице, где находятся пострадавшие, есть все необходимое. Он поблагодарил медиков, чрезвычайников и правоохранителей за профессионализм, а людей, которые предлагали помощь, - за неравнодушие.

Вечером 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днипра прогремел мощный взрыв. От него пострадали 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Открыто уголовное производство по двум статьям: небрежное хранение боеприпасов и незаконное владение оружием. По словам местных, снаряд дети могли найти неподалеку на территории бывшей военной части.