Взрыв авто на базе отдыха: что известно о погибшем и версии

Фото: lv.npu.gov.ua

Полицейские Львовщины выясняют все обстоятельства гибели 41-летнего мужчины в результате взрыва авто Mitsubishi Pajero.

Дело расследуют как умышленное убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Взрыв произошел в селе Княжий Мост, на базе отдыха, где погибший проживал вместе со своей семьей. Мужчина занимался бизнесом во Львове, сдавал помещения в аренду. В день своей гибели он должен был выехать в город по делам бизнеса, рассказал заместитель начальника ГУНП во Львовской области Тарас Сабанюк.

По его словам, рассматриваются несколько версий инцидента, однако основная - умышленное убийство. Версия о взрыве газового баллона не является основной, ведь автомобиль ездил на бензине. Однако установить точные причины можно будет после тщательного осмотра.

Трагедия произошла 28 июля, около 6:00. На одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе Львовской области, взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero с владельцем внутри. Мужчина погиб.