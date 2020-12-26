 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 54
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 4635
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 450
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 441
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18207
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 873
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
3
7
8
6
5
Взорвалось колесо: показали видео головокружительной аварии бензовоза
Взорвалось колесо: показали видео головокружительной аварии бензовоза
На трассе не разминулись 2 грузовика: один водитель погиб, другого с авто &quot;вырезали&quot;
На трассе не разминулись 2 грузовика: один водитель погиб, другого с авто "вырезали"
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги
Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги
В Приватбанке прогремел взрыв
В Приватбанке прогремел взрыв
Видео
Все видео
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
9-летняя девочка едва не выпрыгнула с балкона, потому что хотела к матери
9-летняя девочка едва не выпрыгнула с балкона, потому что хотела к матери
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Военный МАЗ на перекрестке переехал женщину
Военный МАЗ на перекрестке переехал женщину
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 333
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18207
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1971
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 180
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 10:43

Взорвалось колесо: показали видео головокружительной аварии бензовоза
3

  Комментировать

На трассе М-03 перевернулся бензовоз
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
На трассе М-03 перевернулся бензовоз
На трассе М-03 перевернулся бензовоз

Видео масштабной аварии грузовика-бензовоза распространяют в сети. Автокатастрофа произошла 25 декабря на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области - недалеко от Борисполя.

Запись с видеорегистратора другого грузовика опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua.

На видео можно увидеть, как крайней правой полосе движется большой бензовоз. К нему приближается другой грузовик и начинает маневр опережения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция срочно ищет свидетелей страшной аварии

Именно в этот момент у бензовоза взрывается переднее левое колесо. Автомобиль видает влево, при столкновении с металлическим отбойником он переворачивается и вылетает на встречную полосу, поднимая фонтаны земли.

В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения, он успел остановить автомобиль и умер. Трагедия произошла в районе Донецкого шоссе, на маршруте №136. Полиция установила личность умершего - им оказался 50-летний местный житель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взорвалось колесо: показали видео головокружительной аварии бензовоза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Первые казино возвели бандиты

Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

12-летняя сыграла одержимую дьяволом

В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 48080
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 14374
Жена голкипера &quot;Динамо&quot; выпятила пышные ягодицы в мини-бикини
Жена голкипера "Динамо" выпятила пышные ягодицы в мини-бикини
6
 Просмотров: 6831
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 Просмотров: 4626
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 4591
Происшествия
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
 Просмотров: 36
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
 Просмотров: 630
Двух девочек госпитализировали с огнестрельными ранениями живота и ног
Двух девочек госпитализировали с огнестрельными ранениями живота и ног Просмотров: 882
Водитель умер за рулем маршрутки
Водитель умер за рулем маршрутки Просмотров: 882
Агрессивный мужчина порезал 2 женщин
Агрессивный мужчина порезал 2 женщин Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
3
Венедиктова передала дело Татарова в СБУ
3
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
2
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
Арестович подтвердил: за "вагнеровцами" следили украинские спецслужбы
Голосов: 204
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть