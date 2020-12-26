Взорвалось колесо: показали видео головокружительной аварии бензовоза

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Видео масштабной аварии грузовика-бензовоза распространяют в сети. Автокатастрофа произошла 25 декабря на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области - недалеко от Борисполя.

Запись с видеорегистратора другого грузовика опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua.

На видео можно увидеть, как крайней правой полосе движется большой бензовоз. К нему приближается другой грузовик и начинает маневр опережения.

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Именно в этот момент у бензовоза взрывается переднее левое колесо. Автомобиль видает влево, при столкновении с металлическим отбойником он переворачивается и вылетает на встречную полосу, поднимая фонтаны земли.

В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения, он успел остановить автомобиль и умер. Трагедия произошла в районе Донецкого шоссе, на маршруте №136. Полиция установила личность умершего - им оказался 50-летний местный житель.