Водитель умер за рулем маршрутки

В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения, он успел остановить автомобиль и умер.
Трагедия произошла в районе Донецкого шоссе, на маршруте №136. Об этом сообщает Днепр оперативный.
Отмечается, что работники скорой помощи долго не могли попасть в салон микроавтобуса через плотный трафик. Чтобы перекрыть движение вызвали полицию, но медикам удалось попасть в салон авто до их приезда. Они констатировали смерть мужчины на водительском сиденье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 37-летний мужчина упал с крыши театра
Полиция установила личность умершего - им оказался 50-летний местный житель.
Обстоятельства смерти водителя устанавливать правоохранители.
В Дарницком районе Киева умер человек. По предварительным данным, смерть не была насильственная. Детали происшествия устанавливает полиция.
Комментарии