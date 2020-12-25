Водитель умер за рулем маршрутки

50-летний водитель скончался до прибытия медиков. Фото: gurt.org.ua

В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения, он успел остановить автомобиль и умер.

Трагедия произошла в районе Донецкого шоссе, на маршруте №136. Об этом сообщает Днепр оперативный.

Отмечается, что работники скорой помощи долго не могли попасть в салон микроавтобуса через плотный трафик. Чтобы перекрыть движение вызвали полицию, но медикам удалось попасть в салон авто до их приезда. Они констатировали смерть мужчины на водительском сиденье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 37-летний мужчина упал с крыши театра

Полиция установила личность умершего - им оказался 50-летний местный житель.

Обстоятельства смерти водителя устанавливать правоохранители.

В Дарницком районе Киева умер человек. По предварительным данным, смерть не была насильственная. Детали происшествия устанавливает полиция.