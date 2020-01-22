Вышел из дома и исчез: 3-й месяц разыскивают 30-летнего мужчину

На Киевщине разыскивают 30-летнего Игоря Голыша. Фото - facebook.com/dtp.kiev.ua

На Киевщине разыскивают 30-летнего Игоря Голыша.

Еще 17 ноября прошлого года мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщает dtp.kiev.ua.

Приметы: рост 170-175 см, темные волосы, может быть с бородой.

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Был одет в темную куртку и темные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Голыша, просят сообщать по телефону (097) 066-19-49.

Столичные полицейские разыскивают 17-летнего Андрея Марченко. Парень 20 декабря в прошлом году ушел из дома в Киеве и по настоящее время не вернулся.