Вынесли приговор убийце 4-летнего сына

Девять лет за решеткой проведет 26-летняя женщина, которая до смерти избила 4-летнего сына. Фото: pixabay.com

На Днепропетровщине вынесли приговор 26-летней женщине, которая забила до смерти своего 4-летнего сына.

Она проведет за решеткой 9 лет. Такое решение вынес Межевской районный суд.

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"По данным следствия, в декабре прошлого года жительница села Дачное Меживского района избила 4-летнего сына, который не желал присмотреть за сестрой. Мальчик был весь в ушибах. На следующий день, когда ему стало плохо, родители решили отвезти его в больницу, но по дороге в медучреждение ребенок умер", - рассказали в областной прокуратуре.

Своей вины мать ребенка не признала.

В Хмельницком начался суд над 34-летней женщиной, которая до смерти забила дочь 4-летнюю Викторию. На суде свидетельствовала старшая дочь подозреваемой, которая была свидетелем расправы над сестрой.