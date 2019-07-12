Выделили на дороги: сельские чиновники украли миллионы гривен

Чиновники нанесли государству ущерб на 3,5 млн грн. Фото: kurs.if.ua

В Киевской области чиновники украли миллионы гривен, которые выделяли на ремонт дорог.

В течение 2017-2018 годов должностные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписывали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтом асфальтных дорог. На счета этого общества перечислили более 20 млн грн, сообщает прокуратура Киева.

При этом объем выполненных работ не соответствует сведениям, указанным в документах. Разница составляет более 2,4 грн, а убытки государства - более 3,5 млн грн. Злоумышленники переводили средства в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций.

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На рабочих местах и ​​в домах нарушителей нашли документацию, подтверждающую преступление.

Директору одного из обществ уже сообщили о подозрении в помощи представителям сельских советов присваивать бюджетные средства. Досудебное расследование продолжается.

В сельсовете Киевской области присвоили 700 тыс. грн. Деньги выделили из государственного бюджета на капитальный ремонт дорог. Сельский глава и его первый заместитель заключили договоры с подрядчиками и оплатили ремонт дорог и тротуаров, завысив стоимость и объемы выполненных работ. Это позволило злоумышленникам присвоить государственные средства.