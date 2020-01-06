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понедельник, 06 января 2020 11:11

Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей

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Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Вероятно, преступники решили, что в доме только одна женщина

В Киеве неизвестные пытались ограбить частный дом. Однако они не знали, что в доме была вся семья, которая сумела отбиться от воров и самостоятельно выгнала их.

Соответствующее видео с камер наблюдения появилось в сети, передает Свідок.

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На видео видно, как двое грабителей смотрят в окно. Вероятно, они решили, что в доме только одна женщина.

Однако, когда преступники начали ломится в двери, выбежали мужчина и женщина. Им удалось закрыть дверь, а потом вообще выгнать неизвестных. Защищать собственное жилье выбежала даже летняя бабушка.

В Запорожье 11-летняя девочка отбилась от грабителя, который напал на нее в подъезде. Ребенок возвращался с тренировки по тхэквондо, когда неизвестный зажал ее на лестнице и начал срывать с ушей украшения.

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