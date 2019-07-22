11-летняя девочка отбилась от пьяного мужчины и сдала его копам

В Одесской области 11-летняя девочка отбилась от пьяного мужчины, который залез в дом.
Ребенок смог его закрыть и побежать за помощью, сообщает ГУНП в Одесской области.
34-летний житель Подольского знакомый ее матери. После употребления алкоголя, пошел к ней в гости. В доме находился только ребенок. Мужчина вел себя агрессивно. Девочка выбежала на улицу и побежала к соседу, который сообщил в полицию.
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На действия правоохранителей, мужчина полез в драку. Сотрудник правоохранительных органов получил серьезные травмы.
Мужчине предъявили подозрения по двум статьям: за нарушение неприкосновенности жилища и за насилие в отношении работника правоохранительных органов. Ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
20 июля в Днепре исчезла 17-летняя Анастасия Шевченко.
Была одета в розовую футболку, черные шорты, а также и розовые босоножки со стразами.
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