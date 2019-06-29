Прохожие в Николаеве отбили 20-летнюю девушку в насильника

Сексуально озабоченного мужчину закрыли для начала на 2 месяца

В Николаеве прохожие помешали насильнику надругаться над 20-летней девушкой в Ингульском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области – пишут novosti-n.org

Инцидент произошел 27 июня около десяти часов вечера, когда 20-летняя местная жительница возвращалась домой. По дороге на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая применением физической силы, пытался совершить насильственные действия сексуального характера.

Женщина начала звать на помощь, ее услышали прохожие и вызвали полицию. Злоумышленник скрылся, увидев людей.

Его оперативно разыскали патрульные полицейские. 38-летнего мужчину доставили в Ингульский отдел полиции, где он был задержан следователем в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.