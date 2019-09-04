Хотел задушить: студентка отбилась от нападающего в лифте

В Днепре в жилом массиве Красный Камень неизвестный напал на студентку-эколога. Душил, когда ехали в лифте. Студентке удалось отбиться от нападавшего. Фото - Нова Доба

Вечером 3 сентября в Днепре в жилом массиве Красный Камень неизвестный напал на студентку-эколога.

Нападение произошло в лифте, когда они вместе проехали несколько этажей, сообщила в Facebook председатель общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика.

"Она пыталась найти ключи, чтобы открыть подъезд. Нападавший подошел сзади и предложил открыть, имел ключ от домофона. Когда сели в лифт - он сказал, что ему на 5 этаж. Проехав пару этажей, он начал ее душить", - написала Лампика.

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И дала приметы подозреваемого: на вид около 25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Когда двери лифта открылись, девушке удалось вырваться и выбежать. Закрыв решетку на этаже, она травмировала пальцы нападавшему. Однако мужчина догнал ее и снова начал душить. На шум вышел сосед, который испугало нападавшего. Он схватил рюкзак девушки с телефоном и документами и скрылся.

В полиции подтвердили факт нападения. Обстоятельства и личность нападавшего устанавливается. Следователи открыли уголовное производство.

В Деснянском районе на ул. Оноре де Бальзака, 14 на девушку в лифте напал неадекватный мужчина и попытался задушить ее.