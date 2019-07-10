15-летняя девушка отбилась от насильника с ножом

В Городнянском районе Черниговской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, который угрожал ножом и приставал к 15-летней девушке. Фото - Народная Правда

В Городнянском районе Черниговской области полицейские задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушки.

Сначала на 10 лет старше мужчина притворялся чиновником, который выполняет служебное задание. А потом достал нож и начал угрожать ребенку, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Угрожая ножом, мужчина запугал школьницу и совершил против нее сексуальное насилие. В конце концов девочке удалось убежать от обидчика", - говорится в сообщении.

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Полицейские провели обход нескольких сел и опросили возможных свидетелей. Вышли на след ранее судимого мужчины. Он недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. У него изъяли вещественные доказательства.

Решается вопрос о его задержании. Продолжается досудебное расследование. В случае доказательства вины - мужчины могут посадить на 7 лет.

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