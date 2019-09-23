Второй пожар за вечер: горит склад матрасов

На Выдубичах пылает крупный пожар. Фото: 24 канал

В Голосеевском районе Киева, на Выдубичах загорелся одноэтажный офис.

Огонь перекинулся на складское помещение площадью 700 кв. м, сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Информатор Киев" сообщает, что горит склад матрасов.

Огонь разрушил перекрытия и крышу помещения и перекинулся на соседнее. На территории склада также слышны взрывы. Предполагают, что это могут быть лакокрасочные материалы, которые также хранились на складе.

Сейчас причины возгорания неизвестны.

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На место выехало 45 спасателей и пожарные машаны.

Ночью на Лесном массиве в Киеве горели 8 автоцистерн. Некоторые из них разорвало. Пожар удалось потушить.