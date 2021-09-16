Вспышки Covid-19 зафиксировали в школах на Волыни

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
"Трудовую миграцию надо воспринимать спокойно. Человек имеет право зарабатывать больше" - эксперт
Просмотров: 198
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 450
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 693
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 405
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2160
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 558
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 477
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1107
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
7
5
6
4
5
Взрыв авто в Днепре: что происходит на месте происшествия
Взрыв авто в Днепре: что происходит на месте происшествия
Теракт в Днепре: что известно о погибшей
Теракт в Днепре: что известно о погибшей
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
Подпольные колл-центры обманули украинцев на десятки миллионов гривен
Подпольные колл-центры обманули украинцев на десятки миллионов гривен
Чиновник Минобороны &quot;заработал&quot; $30 тыс. на земельных махинациях
Чиновник Минобороны "заработал" $30 тыс. на земельных махинациях
Видео
Все видео
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 450
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 657
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 594
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2430
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 207
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 02:07

Вспышки Covid-19 зафиксировали в школах на Волыни

  Комментировать
Вспышки Covid-19 зафиксировали в школах на Волыни
В школах начали массово болеть коронавирусом. Фото: Укринформ

На Волыни зафиксировали вспышки Covid-19 в образовательных учреждениях. Часть школ перешла на дистанционное обучение.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в детсаду поселка Турийск (20 больных), информирует канал Коронавирус в регионах.

Также вспышки обнаружили в трех школах области.

В Турийской ООШ 1-3 ступеней зафиксировали 15 подтвержденных случаев коронавируса. Там вакцинировались лишь 7% работников.

В Княгиневском лицее Волынской областной - 13 случаев Covid-19.

В Песчанском лицее Камень-Каширского городского совета - 9 случаев Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали дату введения новых Covid-ограничений в Украине

В Ивано-Франковской области после введения желтой зоны карантина не будет дистанционного обучения в школах с уровнем вакцинации персонала ниже 80%.

Такие заведения закроют на карантин, а учебный процесс приостановят. Чтобы школы работали при красном уровне карантина, привиться должны 100% учителей. В области доступны вакцины CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На этой неделе по учебным заведениям будут ездить мобильные бригады, которые готовы вакцинировать желающих учителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вспышки Covid-19 зафиксировали в школах на Волыни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 10710
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 7785
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4176
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 3897
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 3789
Происшествия
Бывшему генпрокурору подожгли авто, потому что облил водой из лужи пешехода
Бывшему генпрокурору подожгли авто, потому что облил водой из лужи пешехода Просмотров: 477
Задержали мужчину, который подделывал Covid-сертификаты
Задержали мужчину, который подделывал Covid-сертификаты Просмотров: 198
"Верхнюю часть тела водителя выбросило под дом" - новые подробности взрыва в Днепре
"Верхнюю часть тела водителя выбросило под дом" - новые подробности взрыва в Днепре
 Просмотров: 1314
21-летний проломил голову прохожему и бросил умирать
21-летний проломил голову прохожему и бросил умирать Просмотров: 567
Взрыв авто в Днепре: коллега погибшего озвучила еще одну версию
Взрыв авто в Днепре: коллега погибшего озвучила еще одну версию Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 6
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть