Вспышки Covid-19 зафиксировали в школах на Волыни

На Волыни зафиксировали вспышки Covid-19 в образовательных учреждениях. Часть школ перешла на дистанционное обучение.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в детсаду поселка Турийск (20 больных), информирует канал Коронавирус в регионах.

Также вспышки обнаружили в трех школах области.

В Турийской ООШ 1-3 ступеней зафиксировали 15 подтвержденных случаев коронавируса. Там вакцинировались лишь 7% работников.

В Княгиневском лицее Волынской областной - 13 случаев Covid-19.

В Песчанском лицее Камень-Каширского городского совета - 9 случаев Covid-19.

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В Ивано-Франковской области после введения желтой зоны карантина не будет дистанционного обучения в школах с уровнем вакцинации персонала ниже 80%.

Такие заведения закроют на карантин, а учебный процесс приостановят. Чтобы школы работали при красном уровне карантина, привиться должны 100% учителей. В области доступны вакцины CoronaVac, Pfizer и AstraZeneca. На этой неделе по учебным заведениям будут ездить мобильные бригады, которые готовы вакцинировать желающих учителей.