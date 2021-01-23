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суббота, 23 января 2021 20:32

Всего спирает на арендаторов: что рассказал владелец дома, где незаконно держали пожилых людей

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Всего спирает на арендаторов: что рассказал владелец дома, где незаконно держали пожилых людей
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: kh.dsns.gov.ua

В Киевском райсуде Харькова арестовали без права на залог 67-летнего Славика Акопяна и 34-летнего Игоря Мирончук.

Первый, владелец дома, в котором незаконно действовал дом престарелых. Второй - администратор заведения. Защита обоих просила выбрать для них меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Владелец дома отметил, что он тоже пострадавший. Однако выразил желание взять расходы по похоронам погибших на себя.

"Я тоже пострадавший. У меня тоже дом полностью сгорел, почти. Это просто халатность. Я некомпетентный человек, не смог следить, какая там пожарная безопасность и все остальное. Просто они, когда у нас был договор, они взяли на себя обязательства, что сами будут это все делать. Дом будут держать в чистоте, порядке и с пожарной безопасностью", - сказал Славик Акопян.

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По его словам, законно построенный дом он сдавал в аренду. Там лечили наркоманов. А потом он пристроил к нему еще один дом, который не был введен в эксплуатацию. Все коммуникации для него провели от соседнего дома. Арендаторы были "симпатичными людьми" и попросили сдать им также соседний дом, который был пуст. Пристройка сдавалась в аренду еще с 2019 года.

Администратор заведения рассказал, что когда-то лечился в этом же заведении от наркомании. Остался там работать на волонтерских началах. Никаких договоренностей об оплате труда с супругами Ольгой и Вячеславом Кравченко, которые руководили учреждением, не имел. В его обязанности входило закупка продуктов и медикаментов.

Всех четырех фигурантов подозревают в нарушении противопожарных норм. Если их вину докажут - им грозит до 8 лет за решеткой.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Одной из версий возгорания сразу называли неисправность газового оборудования. В день трагедии его как раз должны были чинить. Свидетели говорят, задымление началось у газового счетчика. Трое работников уже дали показания, по информации председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко. Также среди версий рассматривается пожар в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами и в результате замыкания электросети.

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