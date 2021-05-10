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понедельник, 10 мая 2021 07:59

Возле университета похитили профессора

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Автор: sites.znu.edu.ua
  Луай Муц родом из Сирии. Более 30 лет жил в Украине
Луай Муц родом из Сирии. Более 30 лет жил в Украине

10 трвня проходит пол года со дня исчезновения в Запорожье 49-летнего Луая Муца. Был директором Центра образовательных услуг для иностранных студентов, профессором кафедры менеджмента Запорожского национального университета. На волонтерских началах помогал полиции в качестве переводчика.

10 ноября в прошлом году не вернулся с работы. Его нашли убитым 20 марта. Тело закопали в лесополосе вблизи села Владимирское Запорожского района. Мужчину избивали, а затем задушили, по предварительным данным следствия. Среди подозреваемых - действующий полицейский.

В день исчезновения профессор был с коллегами. Затем ему якобы позвонил полицейский, что надо помощь. Подъехала Toyota Camry и больше его никто не видел. Поиском занимался Днепровский райотдел полиции города - по месту жительства профессора, рассказала Gazeta.ua жена Людмила Муц.

"Мне месяц рассказывали какие-то непонятные версии. Что муж просто загулял и скоро вернется. Или что выехал за границу по поддельным документам. Знала, что это невозможно. Муж всегда предупреждал, если планировал где-то задержаться. К тому же с собой у него был лишь пропуск университета. Банковские карточки, паспорта остались дома. Я нервничала. Предполагала, что его могли похитить. Думала, у кого можно занять деньги для выкупа. Но никто не звонил", - рассказала женщина.

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Дело сдвинулось с места, когда Людмила с адвокатом добились, чтобы его передали в областное управление полиции. Следователи вышли на похитителей. Один из них согласился сотрудничать. Подтвердил, что профессора похитили ради выкупа. Избили. В какой-то момент один из мужчин сорвался и начал душить Муца, пока тот не умер. Тело вывезли за город и закопали.

Подозреваемых - четверо. Один из них - работник Днепровского райотдела полиции. Дело расследуют как групповое похищение с тяжелыми последствиями. В умышленное убийство не переквалифицировали, потому что нет результатов судебно-медицинской экспертизы, говорит адвокат потерпевшей Елена Титаренко.

"Подозреваемого, который пошел на сотрудничество, перевели в статус свидетеля. Среди задержанных - ранее судимый 24-летний житель Запорожья, работник СТО. От 31 марта под арестом. Его кроме похищения подозревают в убийстве. Второй - тунисец - предприниматель, который живет в Запорожье. Через три месяца после исчезновения Муца хотел подбросить наркотики работнику СБУ. Его задержали, под стражей. Третий подозреваемый - действующий сотрудник уголовного розыска Днепровского райотдела полиции. Находится под круглосуточным домашним арестом без отстранения от должности. Именно он занимался розыском пропавшего. Расследовал дело, в котором сам фигурирует", - рассказала адвокат.

Так как один подозреваемый - полицейский, материалы должны были передать в Государственное бюро расследований. Но этого не сделали, по словам Титаренко.

В полиции говорят, что следствие по делу ведется. Есть круг людей, которых отрабатывают. Кто входит в круг подозреваемых, мотивы преступления - следствие пока этим не делится, по словам начальника отдела коммуникации областной полиции Елены Лебединской. Дело находится на контроле у ​​руководства областной полиции.

В Запорожье 23 марта попрощались с убитым преподавателем ЗНУ 50-летним Луай Файцалем Муцом. Церемония прощания проходила возле университета. Провести в последний путь преподавателя пришли знакомые, друзья, работники университета и студенты.

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Дата
10
мая

Возле университета похитили профессора

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