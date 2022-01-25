Водителя, сбившего детей под метадоном, выпустили из тюрьмы

В Харькове на пешеходном переходе водитель Toyota сбил 13-летних парня и девушку. Оба попали в больницу. Фото: hk.npu.gov.ua

Водителя Toyota Land Cruiser 34-летнего Дмитрия Лысенко, сбившего двух 13-летних подростков на просп. Науки в Харькове, освободили из-под стражи.

Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Суд изменил меру пресечения после переквалификации дела 24 января, сообщил Gazeta.ua спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

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"Водителю изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Прокуратура инициировала перед судом этот вопрос. Поскольку держать человека под стражей, подозреваемого в нетяжком преступлении, незаконно", — сообщил Чубенко.

Домашний арест — самая тяжелая мера пресечения, которая могла быть избрана подозреваемому по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее у потерпевшего средней тяжести телесное повреждение".

Авария в Харькове произошла 11 ноября 2021 года на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадали 13-летние мальчик и девочка. 12 ноября Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю в виде содержания в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тыс. 500 грн. В апелляции более чем в 10 раз увеличили сумму залога. Она составила 3 ​​млн 178 тыс. грн.