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четверг, 18 ноября 2021 16:01

Водителю, который под метадоном сбил детей, увеличили сумму залога

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Водителю, который под метадоном сбил детей, увеличили сумму залога
У Харкові на пішохідному переході водій Toyota збив 13-річних хлопця та дівчину. Фото: t.me. police_kh_region

Водителю Toyota Land Cruiser 34-летнему Дмитрию Лысенко, сбившему двух 13-летних подростков на просп. Науки в Харькове, больше чем в 10 раз увеличили сумму залога. Теперь она составляет 3 млн 178 тыс. грн.

Такое решение сегодня, 18 ноября, вынес Апелляционный суд Харькова, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.

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Прокуратура просила увеличить залог до 10 млн грн.

Сторона защиты выступала против.

Авария в Харькове произошла 11 ноября на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадали 13-летний мальчик и девочка.

12 ноября Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю в виде содержания в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тыс. 500 грн.

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