Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог

В Харькове на пешеходном переходе водитель Toyota сбил 13-летних парня и девушку. Оба в больнице. Водитель находился под наркотиками. Суд заключил его под стражу с возможностью внести залог. Фото: Общественное

Водителя Toyota Land Cruiser 34-летнего Дмитрия Лысенко, сбившего двух 13-летних подростков на просп. Науки в Харькове, взяли под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 340 тыс. грн.

Такое решение сегодня, 12 ноября, приняла судья Киевского райсуда города Наталья Бородина, передает Gazeta.ua.

Прокуратура просила залог в 10 млн грн, но суд частично удовлетворил ходатайство.

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Сам виновник вину признал, однако от комментариев пока отказывается.

Не комментирует ничего и его адвокат.

"Это позиция защиты – объяснения мы не даем. Продолжается досудебное следствие", - сказала она.

Авария в Харькове произошла 11 ноября на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадали 13-летний мальчик и девочка, они в больнице. Нарушителя ранее привлекали к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год назад дело закрыли и оно не дошло до суда. 24 октября Лысенко тоже устроил ДТП. Тогда были повреждены автомобили. Рассмотрение этого дела в суде назначено на 17 ноября.