Два водителя, наркотики и дети "в рубашках": новые подробности о ДТП на переходе в Харькове

В Харькове на пешеходном переходе водитель Toyota сбил 13-летних парня и девушку. Оба в больнице. Водитель находился под наркотиками, по результатам анализа. Фото: hk.npu.gov.ua

13-летние Дарья и Александр, сбитые в Харькове на переходе водителем внедорожника под наркотиками, находятся в отделении политравмы городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. О. И. Мещанинова.

Состояние детей стабильное, сообщила Gazeta.ua заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

"У девочки сотрясение головного мозга, ушибная рана затылка. У мальчика сотрясение, ушиб грудной клетки и мягких тканей. Они родились в рубашках, потому что когда я увидела видеозапись с аварией, а потом узнала их диагнозы, то подумала, что это другие какие-то дети. Им очень повезло", – говорит Горбунова-Рубан.

Дети учатся в параллельных классах и возвращались домой с уроков. Шли каждый в своем направлении. Но очутились под колесами одного авто.

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Сразу после аварии появилась информация, что за рулем внедорожника находился Иван Раина, сын председателя Краснокутской райгосадминистрации. Позже выяснилось, что в салоне его не было. Автомобилем управлял друг и водитель Ивана Раины 34-летний Дмитрий Лысенко.

Автомобиль Toyota Land Cruiser с номерами АХ0412НХ, на котором сбили детей, принадлежит ООО "Агрофирма Колонтаев". Основательница Ольга Раина – жена главы РГА.

У самого Ивана Раины на данный момент нет водительских прав – их у него отобрали после нескольких протоколов за пьяное вождение . Автомобиль после ДТП якобы забрали на штрафплощадку.

О Лысенко рассказали, что у него высшее образование, он не женат, официально не работает и является участником боевых действий.

В июне 2020-го обокрал соседа по коммунальной квартире. Пока он был в душе – вошел в его квартиру и украл фотоаппарат. И сдал его в ломбард. За кражу Лысенко объявили в розыск. И приговорили к трем годам тюрьмы, назначив один год испытательного срока. Смягчающим обстоятельством было именно участие в боевых действиях.

34-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного в состоянии опьянения, сообщили 12 ноября в Офисе генерального прокурора. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Авария в Харькове произошла 11 ноября на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадали 13-летний мальчик и девочка, они в больнице. Нарушителя ранее привлекали к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год назад дело закрыли и оно не дошло до суда. 24 октября Лысенко тоже устроил ДТП. Тогда были повреждены автомобили. Рассмотрение этого дела в суде назначено на 17 ноября.