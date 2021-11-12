Водитель внедорожника, снесшего детей на переходе, был под метадоном

 
Ексклюзивы
1/5
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3114
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 801
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1107
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 558
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 513
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 405
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 3123
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1260
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Искали в трех областях: схватили турка за убийство женщины в Ровно
Просмотров: 2124
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
"Зеленые человечки" атакуют границы Европы. Минск и Москва организовали миграционный кризис
1 Просмотров: 5310
Фото
Все фото
5
6
4
4
6
Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Подпольный табачный цех &quot;накрыли&quot; под Львовом
Подпольный табачный цех "накрыли" под Львовом
Подожгли автомобиль нардепа от &quot;Слуги народа&quot;
Подожгли автомобиль нардепа от "Слуги народа"
Границу с Беларусью укрепили &quot;армией&quot; украинских военных
Границу с Беларусью укрепили "армией" украинских военных
Видео
Все видео
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Наркоман "со стажем" снес на переходе детей (18+)
Наркоман "со стажем" снес на переходе детей (18+)
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 3627
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 1971
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9468
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1116
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 ноября 2021
Просмотров: 279
Птахи в траві
У вівторок я вийшов з дому рано й на березі каналу побачив дещо незвичне. Над високою травою, що росте тут вперемішку з бадиллям лободи, виднілася, ...
пятница, 12 ноября 2021 15:45

Водитель внедорожника, снесшего детей на переходе, был под метадоном

  Комментировать
Водитель внедорожника, снесшего детей на переходе, был под метадоном
В Харькове на пешеходном переходе водитель Toyota сбил 13-летних парня и девушку. Оба в больнице. Водитель находился под наркотиками, по результатам анализа. Фото: hk.npu.gov.ua

34-летний водитель Toyota Land Cruiser, сбивший 13-летних школьников в Харькове, был под действием метадона.

О результатах химического анализа 12 ноября сообщил представитель спикер Харьковщины Дмитрий Чубенко, передает Общественное.

"Проведен химический анализ мочи водителя. Водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", - сообщил Чубенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе

Сам водитель сказал следователям, что нарушил правила дорожного движения, потому что отвлекся на телефон. То, что был под наркотиками, возразил.

"По его словам, официально нигде не работает. Сдал кровь и мочу после ДТП. Мужчина объяснил, что сбил людей, потому что отвлекся на телефон", - сказал Чубенко.

В 2020 году водитель был фигурантом уголовного производства по наркотикам, но дело закрыли. Законность этого решения проверяет прокуратура.

Месяц назад на водителя внедорожника, владельцем которого он является, составил админпротокол из-за ДТП без травмированных. В этом году водитель получил приговор по делу о краже фотоаппарата. Его приговорили к трем годам лишения свободы и назначили наказание в виде одного года условно.

Авария в Харькове произошла 11 ноября, на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадали 13-летние парень и девушка, они в больнице.

Нарушитель ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель внедорожника, снесшего детей на переходе, был под метадоном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

Самое читаемое
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач &quot;Изоляции&quot; разговорился в суде
Вспомнил о жене и просился за решетку: главный палач "Изоляции" разговорился в суде 1 Просмотров: 14697
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 9216
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 9108
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
9
 Просмотров: 8631
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
11
 4 Просмотров: 8028
Происшествия
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
 Просмотров: 729
В Киеве школы, несмотря на карантин, подпольно обучают детей
В Киеве школы, несмотря на карантин, подпольно обучают детей Просмотров: 144
Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
Под изготовление фальшивых Covid-сертификатов оборудовали целую типографию
5
 Просмотров: 333
В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных
В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных Просмотров: 90
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
11
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
5
Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев
4
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
2
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Голосов: 1825
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть