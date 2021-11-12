Водитель внедорожника, снесшего детей на переходе, был под метадоном

В Харькове на пешеходном переходе водитель Toyota сбил 13-летних парня и девушку. Оба в больнице. Водитель находился под наркотиками, по результатам анализа. Фото: hk.npu.gov.ua

34-летний водитель Toyota Land Cruiser, сбивший 13-летних школьников в Харькове, был под действием метадона.

О результатах химического анализа 12 ноября сообщил представитель спикер Харьковщины Дмитрий Чубенко, передает Общественное.

"Проведен химический анализ мочи водителя. Водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", - сообщил Чубенко.

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Сам водитель сказал следователям, что нарушил правила дорожного движения, потому что отвлекся на телефон. То, что был под наркотиками, возразил.

"По его словам, официально нигде не работает. Сдал кровь и мочу после ДТП. Мужчина объяснил, что сбил людей, потому что отвлекся на телефон", - сказал Чубенко.

В 2020 году водитель был фигурантом уголовного производства по наркотикам, но дело закрыли. Законность этого решения проверяет прокуратура.

Месяц назад на водителя внедорожника, владельцем которого он является, составил админпротокол из-за ДТП без травмированных. В этом году водитель получил приговор по делу о краже фотоаппарата. Его приговорили к трем годам лишения свободы и назначили наказание в виде одного года условно.

Авария в Харькове произошла 11 ноября, на перекрестке просп. Наука и ул. Тобольской. Пострадали 13-летние парень и девушка, они в больнице. Нарушитель ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.