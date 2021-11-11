Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе

В Харькове задержали водителя Toyota, который на пешеходном переходе сбил 13-летних детей.
Это – Иван Райна. Ему 34 года. Он нигде не работает. Его отец, Юрий Райна – глава Харьковской райгосадминистрации, по данным источников Gazeta.ua.
Виновник ДТП уже имеет судимость, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
"В мае 2021 года мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за кражу с испытательным сроком на один год", - говорят полицейские.
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Водитель нарушил правила безопасности дорожного движения. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил 13-летних мальчика и девочку, которые двигались по регулируемому пешеходному переходу на зеленый для них сигнал светофора, добавили в Офисе генерального прокурора.
Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до восьми лет за решеткой.
Авария в Харькове произошла сегодня, 11 ноября, на перекрестке просп. Науки и ул. Тобольской. Пострадавшие 13-летние парень и девушка в больнице.
Есть подозрение, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотических средств. Но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.
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