Водитель такси размахивал пистолетом во время движения

На водителя написали заявление. Фото: "Киев оперативный"

В Киеве водитель такси Uber размахивал оружием на дороге.

В сеть опубликовали ролик, на котором человек показывает из окна транспорта пистолет. Другой рукой он ведет машину.

Мужчину вскоре остановил патруль полиции.

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"Ночью на Богатырской водитель такси Uber на Renault хотел повыпендриваться перед своими кентами и поэтому достал какой-то пистолет. Этим пистолетом он решил попугать других водителей. Один из водителей вызвал полицию. Оказалось, что это пневматический пистолет, но заявление на крупного бандита все равно написано", - говорится в сообщении Telegram-канала "Киев оперативный".

В Кривом Роге пассажир после поездки в такси стрелял в водителя. Таксист хотел получить деньги за простой, а человек отказался платить. Инцидент произошел в Долгинцевском районе 16 декабря.