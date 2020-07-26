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воскресенье, 26 июля 2020 02:05

Водитель райсовета погиб от взрыва возле автомобиля

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Водитель райсовета погиб от взрыва возле автомобиля
На Черниговщине мужчина погиб от взрыва возле собственного авто.

В Нежине Черниговской области в результате взрыва возле автомобиля погиб 53-летний мужчина. Он 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде.

"Мужчина подошел к своему автомобилю, возможно там что-то чинил и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока не известно. Думаю, это был несчастный случай", - рассказал председатель райсовета Олег Бузун, пишет издание "Суспільне".

Полиция открыла уголовное производство по статье - умышленное убийство.

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Ранее сообщалось, что в Приморском районе Запорожской области местный депутат подорвался на гранате. Он получил много тяжелых травм, также ему оторвало ногу.

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