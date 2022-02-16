Водитель на переходе "смел" 12-летнюю девушку и разбил припаркованные авто

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Вечером 16 февраля по просп. Небесной сотни в Одессе водитель Chevrolet Aveo сбил 12-летнюю девушку на пешеходном переходе. Затем столкнулся с другими машинами.

62-летний вождь двигался на красный свет, сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"Двигаясь на красный свет светофора, 62-летний водитель Chevrolet Aveo наехал на подростка, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После чего столкнулся с тремя запаркованными на обочине автомобилями. Они получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские показали, где "нашлись" вещи погибшего под колесами кортежа Ярославского

Пострадавшую доставили в больницу. Водитель был направлен на проверку состояния опьянения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельства аварии. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Под Днепром легковушка на пешеходном переходе сбила двух детей, которым около 12-ти лет. Инцидент произошел на трассе Днепр – Запорожье в районе с. Братское. Пострадавшие дети были госпитализированы. За рулем легковушки была 27-летняя женщина, ее задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД.