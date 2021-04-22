Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе

Автомобиль Peugeot сбил детей, переходивших дорогу. Фото: dnepr.express

Под Днепром легковушка на пешеходном переходе сбила двух детей, которым около 12 лет.

Инцидент произошел на трассе Днепр - Запорожье в районе с. Братское. Об этом сообщает Днепр оперативный.

"Четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходе. Автомобиль Peugeot ехал из Днепра в сторону Запорожья - 2 детей успели отскочить, а остальные - мальчик и девочка оказались под колесами", - говорится в сообщении.

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За рулем легковушки была 27-летняя девушка, ее задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД.

Пострадавших детей госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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