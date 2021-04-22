Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 180
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 144
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 297
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 261
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 495
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 873
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 225
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2421
Фото
Все фото
3
3
3
9
4
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Водитель и пассажирка выжили в &quot;Жигулях&quot;, которые разорвало пополам: показали фото
Водитель и пассажирка выжили в "Жигулях", которые разорвало пополам: показали фото
Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства
Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства
В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
Видео
Все видео
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Черные археологи раскопали греческую колонию
Черные археологи раскопали греческую колонию
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 702
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 180
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 261
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 495
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 243
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 22:10

Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе

  Комментировать
Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе
Автомобиль Peugeot сбил детей, переходивших дорогу. Фото: dnepr.express

Под Днепром легковушка на пешеходном переходе сбила двух детей, которым около 12 лет.

Инцидент произошел на трассе Днепр - Запорожье в районе с. Братское. Об этом сообщает Днепр оперативный.

"Четверо детей переходили дорогу по пешеходному переходе. Автомобиль Peugeot ехал из Днепра в сторону Запорожья - 2 детей успели отскочить, а остальные - мальчик и девочка оказались под колесами", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с кубинской сигарой в зубах устроил пьяную ДТП: показали фото

За рулем легковушки была 27-летняя девушка, ее задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД.

Пострадавших детей госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Здолбуновской в ​​Киеве произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля охранной фирмы Renault. Пилота с различными травмами доставили в больницу

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 16641
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 9810
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 5779
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны Просмотров: 4113
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 3501
Происшествия
Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных
Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных Просмотров: 612
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
3
 Просмотров: 2152
Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце
Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце Просмотров: 720
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
 Просмотров: 1008
23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме
23-летний мужчина упал с балкона девятого этажа в чужом доме Просмотров: 261
Больше всего комментируют
13
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
11
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
7
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
2
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
Голосов: 339
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть